Premiere in Bayern: Landtag hisst Regenbogenflagge

16. Juli 2022,

Setzten sich durch (v.l.n.r.): Doris Rauscher (SPD), Sebastian Körber (FDP), Florian Siekmann (Grüne)

Anlässlich des Christopher Street Days in München weht erstmals vor dem Maximilianeum die Regenbogenfahne – Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sprach von einem "sichtbaren Zeichen für die Vielfalt in Bayern".



"Respekt & Toleranz sind nicht nur Werte, die uns die bayerische Verfassung mitgibt", erklärte Aigner am Samstagmorgen auf Twitter. Der Leitsatz "Leben und leben lassen" gelte "seit langem als bayerisches Lebensmotto", so die CSU-Politikerin.



Der Bayerische Landtag zeigt Flagge: Zum Christopher Street Day in München hat Landtagspräsidentin @IlseAigner entschieden, die-Flagge vor dem Maximilianeum zu hissen. Seit heute Früh weht sie als Symbol für die Vielfalt in Bayern. pic.twitter.com/4b0WkoshlV Bayerischer Landtag (@Landtag_Bayern) July 16, 2022 Twitter / Landtag_Bayern

Die Fahnenhissung geht auf eine gemeinsame Initiative der demokratischen Oppositionsfraktionen Grüne, SPD und FDP zurück. "Ich bin froh, dass die Landtagspräsidentin unserer Bitte nachgekommen ist, ein sichtbares Zeichen für Toleranz und für die Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender-Personen zu setzen", erklärte der FDP-Abgeordnete Sebastian Körber.

"Die Regenbogenflagge steht als Zeichen gegen Diskriminierung und für Akzeptanz von queeren Menschen", sagte seine SPD-Kollegin Doris Rauscher. "Hass, Hetze und Gewalt gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten haben bei uns keinen Platz", ergänzte der Grünen-Parlamentarier Florian Siekmann. "Die Volksvertretung steht hinter den Menschen in Bayern in all ihrer Vielfalt."



Mit einer bunten Fahne sei es jedoch nicht getan, mahnten die queerpolitischen Sprecher*innen der demokratischen Opposition. Von der Landesregierung aus CSU und Freien Wählern forderten Körber, Rauscher und Siekmann u.a. einen Aktionsplan für Vielfalt und Akzeptanz, mehr queere Sichtbarkeit im Rundfunk- und Medienrat sowie ein Diskriminierungsverbot in der Landesverfassung. (cw)