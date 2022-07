Abschied von Jo Weil bei "Unter uns"

18. Juli 2022, noch kein Kommentar

Seit April spielte Jo Weil in der RTL-Seifenoper "Unter uns" den Stararchitekten Dominic, der unfreiwillig als trans geoutet wurde. Jetzt verabschiedet sich der schwule Schauspieler mit einem Happy End.



Mit Dominic hat die raffinierte Anwältin Eva Wagner (Claudelle Deckert) endlich die große Liebe gefunden. Sie begleitet ihn mit Söhnchen Noah (Finn Luca Cramer) und Hund Hank zu seinem neuen Job nach Brüssel. In Folge 6915, Ausstrahlung am 25. Juli 2022 um 17.30 Uhr bei RTL, machen sich die Vier auf zu neuen Abenteuern.

"Dominic spielen zu dürfen, hat unglaublich viel Spaß gemacht! Dafür bin ich sehr dankbar!", erklärte Jo Weil zu seiner Gastspielzeit bei "Unter uns". "Ich mag diese Rolle sehr gerne und hatte mit Claudelle als Spielpartnerin wahnsinnig viel Glück. Zudem wurde ich von der 'Unter uns'-Familie extrem herzlich empfangen. Insofern würde ich tatsächlich meine ganzen Monate dort als ein Highlight bezeichnen! Ich freue mich sehr, dass Dominic und Eva ihr verdientes Happy End bekommen." (cw/pm)