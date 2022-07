Regenbogen-Putin: Russland droht NZZ mit Klage

19. Juli 2022,

Nach der Veröffentlichung einer Karikatur von Kremlchef Wladimir Putin droht Russland der "Neuen Zürcher Zeitung" mit einer Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede.



Die NZZ hatte in ihrer Ausgabe vom 9. Juli 2022 einen Artikel unter der Überschrift "Superhelden und Schurken entfalten Schlagkraft im Internet" veröffentlicht, der ausführlich beschreibt, wie Memes zum Ukraine-Krieg als Propagandamittel eingesetzt werden. Illustriert war der Text unter anderem mit einem retuschierten Foto von Putin mit roter Clownsnase und Regenbogenfarben im Gesicht. Das Bild war zuvor auf Twitter unter dem Hashtag #PutinWarCriminal geteilt worden.



Die russische Botschaft in Bern reagierte mit einem scharfen Protestschreiben an NZZ-Chefredakteur Eric Gujer. "Wir sind äusserst empört über die Veröffentlichung der beleidigenden Karikatur vom Präsidenten der Russischen Föderation", heißt es in dem auf der Website der Botschaft veröffentlichten Brief. Man behalte sich das Recht vor, den Artikel sowie mögliche künftige "verleumderische und beleidigende" Publikationen hinsichtlich der russischen Staatsführung wegen übler Nachrede und Verleumdung anzuzeigen.

Ganz besonders empörte sich die russische Botschaft über die Regenbogenfarben in Putins Gesicht. "Was die Persönlichkeit des Präsidenten Russlands betrifft, ist er, wie bekannt, ein tiefgläubiger orthodoxer Mann und setzt sich für Bewahrung traditioneller christlicher Werte in der russischen Gesellschaft ein (und ist ja kein Anhänger von der LGBT-Gemeinschaft, weswegen die Regenbogenfarben auf dem Gesicht, wie man in Russland sagt, weder einem Dorf noch einer Stadt passen (oder auf Deutsch, wie die Faust aufs Auge passt)", heißt es in dem Schreiben. "Offensichtlich gefällt das nicht allen im Westen, wo Ideen der LGBT-Gemeinschaft seit Schuljahren aktiv und zwanghaft propagiert werden."



Über den queerfeindlichen Protestbrief und die aussichtslose Drohung wurde nicht nur in der Schweiz viel berichtet. Die völlig unsouveräne und geradezu mimosenhafte Reaktion der russischen Botschaft hat dazu geführt, dass der bunte Putin-Clown nun noch häufiger auf Twitter und Co. geteilt wird... (cw)