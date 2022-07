Fahrscheine mit Kondomen und Lecktüchern

21. Juli 2022,

Zum CSD am Samstag in der Hauptstadt verkaufen die Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) erstmals Sondertickets mit Utensilien für Safer Sex.



Das gemeinsam mit dem Erotikversand Amorelie entworfene "*icket" enthält wahlweise ein Kondom oder ein Lecktuch. Erhältlich ist es seit Mittwoch zum Preis von 5 Euro an speziellen Automaten auf einigen U-Bahnhöfen (Alexanderplatz, Eberswalder Straße, Frankfurter Allee, Neukölln, Nollendorfplatz, Wedding, Zoologischer Garten) sowie in den BVG-Kundenzentren. Gültig ist es vom 23. Juli um 0 Uhr bis zum 24. Juli um 3 Uhr morgens in allen Bussen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Fähren der BVG (Stadtgebiet AB), nicht jedoch in der S-Bahn.



Die *icketautomaten stehen an sieben U-Bahnhöfen (Bild: BVG)

"Das *icket ist ein Komplettpaket für Spaß und Sicherheit beim Verkehr", erklärte Christine Wolburg, Leiterin Vertrieb und Marketing bei der BVG, zu den Sonderfahrscheinen. "Mit einem Augenzwinkern, aber auch mit der klaren Botschaft: Bei der BVG bist du willkommen, ganz egal, wen und wie du liebst."

So originell der sexpositive CSD-Fahrschein auch ist – zum Verkaufsschlager dürfte er in Zeiten des deutschlandweiten 9-Euro-Monatstickets freilich nicht werden. Auch mit Kondomen und Lecktüchern kann man sich bei der Berliner Pride-Demo in der Regel kostenlos eindecken.



Und warum heißt das CSD-Ticket eigentlich "*icket"? "Entspann dich", schreibt die BVG dazu auf ihrer Homepage. "In Berlin *icken die Uhren anders." (cw)