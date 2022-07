Aufruf zum "Welcoming Out"

27. Juli 2022, noch kein Kommentar

In Hamburg wendet sich eine neue Kampagne explizit an nicht-queere Menschen. Insgesamt fünf Straight Allies fordern: "Machs wie ich. Zeig queeren Menschen deine Akzeptanz. Hab dein WELCOMING OUT."



Die Initiative "Welcoming Out" hat sich der Förderung von Akzeptanz gegenüber der LGBTI-Community verschrieben. Im Juni wurde ein neues Symbol vorgestellt, mit dem Unterstützende ihren Support leicht sichtbar machen können. Seitdem wurden, allein über die Social Media Kampagne auf Instagram und Facebook, weit über 300.000 Hamburger*innen erreicht.

Seit dem 25. Juli 2022 spricht eine neue Kampagne mit fünf Motiven explizit nicht-queere Menschen in Hamburg an. Sie fordert dazu auf, die eigene Akzeptanz auch proaktiv zu zeigen: das sogenannte eigene "Welcoming Out" zu haben.



"Es geht nicht darum, die Einstellung von Menschen zu ändern, sondern darum bereits Vorhandenes sichtbar zu machen", erklärte Markus Hoppe, Co-Founder und Co-Geschäftsführer der Initiative. Alle Kampagnenmotive zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)