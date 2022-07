Noch ein Parlament mit Prideflagge

30. Juli 2022, noch kein Kommentar

Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras ist dieses Jahr nicht nur Schirmfrau des CSD Stuttgart und fährt heute auf dem CSD-Truck an der Spitze mit – auch vor dem Landtag weht erstmals die Regenbogenfahne.



Nach den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie wollen sich am Samstag (15.30 Uhr) in Stuttgart Tausende Menschen unter dem Motto "Community.Kraft.Europa" versammeln, um beim Christopher Street Day durch die Innenstadt zu ziehen. Nach Angaben der Veranstalter*innen sind 100 Gruppen mit bis zu 25.000 Teilnehmenden angemeldet. 2021 seien lediglich 7.000 Menschen mitgelaufen.



"Parade und Programm greifen aktuelle gesellschaftliche Themen auf, geben politische Impulse und fordern und fördern Veränderung und Fortschritt", sagte Schirmfrau Aras. "Es ist ein starkes Zeichen, wenn viele Tausende mit und durch den Stuttgart Pride für Vielfalt und gleiche Rechte demonstrieren und die Lebensfreude einer offenen Gesellschaft sichtbar machen und feiern."

Die Regenbogenflagge vor dem Parlament wird noch bis Sonntag wehen. Die große Beteiligung vieler gesellschaftlicher Gruppen beim CSD zeige, wie breit die Solidarität und der Einsatz für dieses Grundrecht sei, so die Grünen-Politikerin. Allerdings gebe es auch Gegenwind: "Wir erleben gerade europaweit eine Kampagne insbesondere gegen Transsexuellen-Rechte", sagte die Landtagspäsidentin. "Wenn Menschen so leben möchten, wie sie sich fühlen, dann hat der Staat das nicht zu bewerten oder gar zu pathologisieren. Es ist vielmehr staatliche Aufgabe, dafür einen liberalen, diskriminierungsfreien Rahmen zu setzen."



Zum CSD München hatte auch der Bayerische Landtag erstmals die Regenbogenfahne gehisst (queer.de berichtete). Zum Berliner CSD zeigten u.a. Bundestag, Bundesrat und Kanzleramt Flagge (queer.de berichtete). (cw)