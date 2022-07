31. Juli 2022, noch kein Kommentar

Die neue Graphic Novel "Annemarie" erzählt das faszinierende Leben der lesbischen Kultautorin, Journalistin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach (1908-1942).



Die Schweizerin Schwarzenbach studierte in Zürich und Paris, nach ihrer Promotion schloss sie Freundschaft mit Erika und Klaus Mann und anderen antifaschistischen Intellektuellen in Berlin. Als wache Zeitzeugin reiste sie schreibend und fotografierend nach Russland, durch den Mittleren Osten, die USA und in den Kongo. Das kurze Leben der "unheilbar Reisenden" war stets überschattet von Spannungen mit ihrer konservativen Familie, von ihrer unerfüllten Liebe zu Frauen und der wiederkehrenden Morphiumsucht.

Nach Filmen, Theaterstücken, Hörspielen und Büchern gibt es nun auch eine Graphic Novel über Annemarie Schwarzenbach. Das spanische Autorinnenduo María Castrejón und Susanna Martín bereichert mit seiner pointiert feministischen Perspektive die Wahrnehmung dieser talentierten, schillernden und tragischen Ikone aus der Zwischenkriegszeit. Die deutsche Übersetzung ist im Lenos Verlag erschienen (ISBN 978-3-03925-020-2) und zum Preis von 29,80 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)