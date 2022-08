Queere Architekturgeschichte

01. August 2022, noch kein Kommentar

Das neue, reich illustrierte Buch "Schwule Architekten" von Wolfgang Voigt und Uwe Bresan macht verschwiegene Biografien vom 18. bis zum 20. Jahrhundert sichtbar.



Homosexualität ist in der Architekturgeschichte noch immer ein Tabuthema. Wenn historische Architektenpersönlichkeiten außerhalb der heterosexuellen Norm gelebt haben, wird ihr Liebesleben gern in mysteriöses Dunkel getaucht. Solange Strafgesetze Bestand hatten, war die soziale Existenz konstant gefährdet, und das Versteckspiel war eine Notwendigkeit. Zur Absicherung bedurfte es defensiver Strategien. Um diese Außenseiter der Vergangenheit aufzuspüren, müssen die historischen Quellen queer gelesen werden.

Wolfgang Voigt, bis 2015 stellvertretender Direktor am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main, und der Architekturhistoriker Uwe Bresan machten sich auf die Suche und präsentieren in diesem Buch das Ergebnis ihrer Recherchen. Es versammelt 41 Porträts aus dem 18. bis ins 20. Jahrhundert in Nordamerika, Europa und Palästina. Zum Vorschein kommen Architekten vom Barockzeitalter bis in die Moderne, überraschende Lebensläufe, bewundernswerte Häuser und nicht selten auch intelligent konzipierte Refugien, mit denen die Protagonisten ihre sexuelle Orientierung zu verbergen suchen.



Das Buch "Schwule Architekten" ist im Wasmuth Verlag erschienen (ISBN 978 3 8030 2378 0) und zum Preis von 39,80 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Einige Illustrationen aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.