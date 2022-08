"Down the Road" mit Ross Antony

05. August 2022, noch kein Kommentar

In einer neuen Dokureihe der ARD unternehmen "Reiseleiter" Ross Antony und sechs junge Menschen mit Down-Syndrom einen spannenden Roadtrip durch den Südwesten Deutschlands.



"Down the Road" ist laut einer ersten Ankündigung des SWR eine "Abenteuerreise in die Selbstständigkeit". Die sechs Protagonist*innen, die zum ersten Mal alleine, ohne Familie und fern ihres sonst so durchstrukturierten Alltags unterwegs sind, zeigen sich und der Welt, wer sie sind – und wozu sie in der Lage sind. Gemeinsam starten sie in das "Abenteuer ihres Lebens", so der SWR.

Die vier jeweils 45-minütigen Folgen von "Down the Road" sind ab dem 27. September 2022 für ein Jahr in der ARD-Mediathek zu sehen. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 5., 8. und 12. Oktober um 20.15 und 21 Uhr im SWR-Fernsehen. (cw/pm)