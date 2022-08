Zartbittere Gerüchte in Straight Gulch

06. August 2022,

Von Ralf Königs queerer Lucky-Luke-Hommage "Zarter Schmelz" ist jetzt eine limitierte Vorzugsausgabe im Großformat erschienen – mit signiertem Print, einem umfangreichen Making-Off sowie einer kleinen Bonusstory.



Die Original-Comic kam bereits im Juni 2021 auf den Markt, um den 75. "Geburtstag" des "poor lonesome Cowboy" zu feiern (queer.de berichtete). Die allererste "Lucky Luke"-Geschichte wurde am 14. November 1946 im belgischen Magazin "Spirou" veröffentlicht.

Die Story: Auch ein Cowboy braucht mal Pause, aber wenn der Cowboy Lucky Luke heißt, bedeutet das Urlaub von den Daltons und anderen Ganoven! Ein paar Tage Kühe hüten im grünen Dandelion Valley ist genau der entspannende Job für den berühmten Revolverhelden. Zumal es frisch importierte Schweizer Kühe sind, vollmilchig und lila, denn der Wilde Westen entdeckt die Kakaobohne. Schokolade ist bald in aller Munde!



Leider sind Autogrammjäger zuweilen ebenso lästig wie Kopfgeldjäger, und Sitting Butch vom Stamme der Chicorée hat auch schlechte Laune. Vor allem aber sind da die beiden Cowboys Bud und Terence, die sich vor lauter liebevoller Zuneigung am liebsten verprügeln. Und genau das führt zu zartbitteren Gerüchten in der rauen Westernstadt Straight Gulch...



Im Buchhandel ist die Vorzugsausgabe (Amazon-Affiliate-Link ) von "Zarter Schmelz" zum Preis von 55 Euro erhältlich. Den regulären Comic (Amazon-Affiliate-Link ) gibt's für 16 Euro, die E-Book-Ausgabe (Amazon-Affiliate-Link ) für 7,99 Euro. (cw/pm)





