Ein intimer Blick über Tom of Finlands Schulter

Der neue Bildband "Tom of Finland: An Imaginary Sketchbook" ist das erste Buch, das die Skizzen und Freihandzeichnungen des schwulen Künstlers in den Mittelpunkt stellt.



Tom of Finland zählt zweifellos zu den großen und wirklich einflussreichen Künstler*innen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Durch seine ikonischen Bilder veränderte er fast im Alleingang die Art und Weise, wie schwule Männer von der Gesellschaft wahrgenommen wurden, und – vielleicht noch wichtiger – wie schwule Männer sich selbst wahrnahmen.



Das gewaltige Oeuvre, das er im Laufe seiner fast sechs Jahrzehnte währenden Karriere geschaffen hat, widmet sich fast ausschließlich diesem einen Thema: Männer, ihre Körper und ihre Seele. Zu dieser außerordentlichen inhaltlichen Konsequenz gesellte sich eine lebenslange Leidenschaft für die Königsdisziplin des Freihandzeichnens. Alles, was Tom of Finland brauchte, um ein Universum umwerfend hinreißender Muskelkerle zu erschaffen, waren ein Bleistift und ein Blatt Papier. Und er zeichnete höchstwahrscheinlich jeden Tag seines Lebens.



Das Zeichnen, so scheint es, war eine Übung für seine ruhelose Vorstellungskraft und Begierde. Toms Welt war bevölkert von Cowboys, Mechanikern, Polizisten, Punks und Schlägern – alle frönten ihren Wünschen mit großer Kameradschaft und ohne Schuldgefühle oder Vorurteile.

Das von Juerg Judin und Pay Matthis Karstens herausgegebene Buch "Tom of Finland: An Imaginary Sketchbook" stellt einen Querschnitt dieser Charaktere zusammen, wie sie sich der Künstler in groben Skizzen oder sorgfältiger ausgeführten Studien ausgedacht hat. Meist dienten sie als Vorzeichnungen für die hochveredelten Arbeiten, von denen viele zur Veröffentlichung bestimmt waren. Das spielerische Format eines imaginären Skizzenbuchs lässt die Betrachtenden einen intimen Blick über die Schulter des Künstlers werfen und an seiner überbordenden Lebensfreude teilhaben.



Der 128 Seiten starke Band aus dem italienischen Verlag Skira Editore enthält 70 Farbillustrationen und ist zum Preis von 31 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Dort gibt es auch eine Galerie mit weiteren erotischen Zeichnungen aus dem Buch. (cw/pm)





