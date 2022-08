"Mein Mann kann" wird lesbisch

08. August 2022, noch kein Kommentar

Erstmals tritt mit Vera Int-Veen setzt und ihrer Frau Christine auch ein lesbisches Ehepaar bei "Mein Mann kann" an. Der Titel der Sendung musste daher geändert werden.



"Mein Mann kann – meine Frau auch". So lautet einmalig der Titel der Sat.1-Spielshow, bei der gewöhnlich Ehefrauen am Pokertisch sitzen, während ihre Männer im Hintergrund die Geldeinsätze koordinieren. In der am Montagabend zur Primetime gezeigten neuesten Folge tritt erstmals ein lesbisches Paar an: Moderatorin Vera Int-Veen setzt in Folge 4 der fünften Staffel am Pokertisch auf ihre Ehefrau Christine, Spitzname Obi. Im Wettstreit um 10.000 Euro für einen guten Zweck treten die beiden gegen Stefanie Hertel und Lanny Lanner, Dagi Bee und Eugen Kazakov und Stefanie Sick und Antoine Monot Jr. an. "Unsere erste gemeinsame TV-Show", so freute sich Int-Veen auf ihrer Instagram-Seite.



Vera Int-Veen (Bild: Sat.1 / Julia Feldhagen)

Damit bietet diese Staffel bereits zwei Premieren: Mit dem Duo Ross Antony und Paul Reeves sowie Jochen Bendel und Matthias Bendel-Pridöhl waren bereits zwei prominente schwule Paare erstmals angetreten. Beide haben übrigens die Show gewonnen. Jetzt hängt es an Int-Veen und ihrer Liebsten, die 100-prozentige Erfolgsgeschichte der gleichgeschlechtlichen Paare fortzusetzen.



Int-Veen hatte erst Ende März das Ende ihrer TV-Karriere verkündet (queer.de berichtete). Sie habe vor, noch viel Zeit mit ihrer Liebsten zu verbringen, sagte die 54-Jährige damals: "Obi und ich stecken voller Ideen. Nur, weil man das eine nicht mehr macht, heißt das ja nicht, dass man gleich Rentner ist. Wir haben immer was zu tun, es gibt immer neue Projekte", erzählt Int-Veen. Das Paar will vor allem "viel reisen, jetzt wo das wieder nach und nach machbar ist".

Vera Int-Veen hatte ihre TV-Karriere in den Neunzigerjahren gestartet. Von 1996 bis 2006 moderierte sie die Sat.1-Talkshow "Vera am Mittag". Seit 2007 präsentierte sie die RTL-Formate "Schwiegertochter gesucht" und "Helfer mit Herz" (bis 2012).



2006 outete sie sich als lesbisch (queer.de berichtete). 2019 stellte die Moderatorin bei RTL erstmals ihre Ehefrau vor (queer.de berichtete). (cw)