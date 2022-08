Queere Lebensgeschichten aus Schleswig-Holstein

09. August 2022, noch kein Kommentar

Wie war es, als queerer Mensch in den Sechziger-, Achtziger oder Zweitausenderjahren in Schleswig-Holstein zu leben? Eine neue Publikation gibt Auskunft.



92 Seiten stark ist die neue Broschüre "60 Jahre queeres Schleswig-Holstein: Lebensgeschichten von 1960-2020", die nun erschienen ist. 14 Menschen aus Schleswig-Holstein erzählen darin sehr offen ihre ganz persönlichen Geschichten über Selbstverwirklichung, Angst und die große Freiheit im Norden.



Zum Beispiel Klaudia. Fast sechs Jahrzehnte lang lebt die gebürtige Kielerin ein Doppelleben. Denn Klaudia ist trans, traut sich aber nicht, ihre wahre Geschlechtsidentität auszuleben. Erst, als sie bereits in den Sechzigern ist, outet sich Klaudia – und fühlt sich endlich frei. Heute lebt sie in Travemünde.



Jürgen hält in den Siebzigerjahren mit seiner Homosexualität hinter dem Berg, heiratet eine Frau, bekommt drei Kinder. Erst im Zuge der erwachenden Schwulenbewegung befreit sich Jürgen von den gesellschaftlichen Normen. Mittlerweile ist er 72 Jahre alt. Er und sein Mann leben in Lübeck und sind passionierte Imker.

Alle Lebensgeschichten gemeinsam ergeben ein beeindruckendes Gesellschaftsbild. Gezeigt wird, wie sich Menschen und Vorstellungen in sechs Jahrzehnten gewandelt haben. Aber auch, wie sich die queere Community aus eigener Kraft in die Mitte der Gesellschaft brachte – und dort auch nicht wirklich glücklich ist. Gesammelt hat die Geschichten der Journalist Oliver Pries. Er stammt gebürtig aus Bad Oldesloe, lebt aber seit 30 Jahren in Lübeck.



Die Broschüre "60 Jahre queeres Schleswig-Holstein: Lebensgeschichten von 1960-2020" ist ein Projekt des Lübecker CSD e.V.. Sie wurde gefördert vom Land Schleswig-Holstein. Erhältlich ist sie über die Website des Vereins.



Übrigens: Im Rahmen der CSD-Woche in Lübeck wird Oliver Pries aus den Lebensgeschichten lesen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 18. August, ab 20 Uhr, im Willy-Brandt-Haus in Lübeck statt. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)