Dieses einzigartige Magazin feiert die schwule Vielfalt

11. August 2022, noch kein Kommentar

Das internationale Foto- und Reisemagazin "Elska" feiert in diesem Monat sein siebenjähriges Bestehen – wir gratulieren mit einer Best-of-Bildergalerie mit vielfältigen Männern u.a. aus Athen, Bogota, Casablanca, Manila und Sydney.



Seit der Gründung im Jahr 2015 ist "Elska" für die einmalige Mischung aus intimer Porträtfotografie und authentischen Geschichten bekannt. Für jede Ausgabe reist der britische Herausgeber Liam Campbell in eine andere Stadt irgendwo auf der Welt, um schwule Männer "von nebenan" in Text und Bild vorzustellen. Klassische Schönheitsideale spielen bei der Auswahl seiner Models keine Rolle, ihm geht es um Authentizität.

"Anfangs wollte ich nur meine beiden Leidenschaften für Fotografie und das Reisen ausleben", erklärte Campbell gegenüber queer.de. "Ich besuchte Orte, wo ich persönlich hinwollte und wo ich jemanden kannte." Seine Motivation änderte sich nach der fünften Ausgabe, als er erstmals ein Ziel außerhalb Europas wählte. "Plötzlich erhielt ich Beschwerden darüber, 'zu viele' nicht-weiße Männer zu zeigen. Auch gab es negative Reaktionen auf die Inklusion von trans Männern, älteren Männern und Männern verschiedener Körpertypen. Statt mich darüber zu ärgern, habe ich gesagt: Jetzt erst recht. Schönheit ist für mich ein weiter Begriff, und nur durch Sichtbarkeit können wir Ausgrenzungen überwinden."



Bislang sind 38 Ausgaben von "Elska" erschienen. Einige Reisen führten Campbell in bekannte LGBTI-Metropolen, andere in Regionen, wo Strafgesetze die queere Community bis heute bedrohen, darunter etwa Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. "Ich will zeigen, dass wir überall existieren und wir alle die gleichen Träume haben", so der Herausgeber.



Obwohl sich die "weißeren" Ausgaben besser verkauften, erhielt Campbell auch eine "Menge an Zuspruch und Liebe. Das macht den finanziellen Verlust mehr als wett". Insgesamt sieht er in den letzten Jahren eine höhere Akzeptanz von Diversität, weshalb er noch lange nicht ans Aufhören denkt. "Die positiven Reaktionen haben mich überzeugt, weitere unerwartete Orte zu besuchen. Einige der nächsten Ziele werden selbst unsere treuesten Leser überraschen."



Alles Ausgaben des Magazins können in gedruckter und elektronischer Form über die "Elska"-Homepage bestellt werden. (cw)