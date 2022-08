Undrowear braucht Hilfe

12. August 2022, noch kein Kommentar

Seit zwei Jahren bietet das kleine queere Unternehmen Undrowear aus Leipzig genderneutrale und genderaffirmative Unterwäsche in Handarbeit an – jetzt steht es vor finanziellen Herausforderungen.



Damit Undrowear bestehen und sich weiter entwickeln kann, bitte das Team mit einer Crowdfunding-Kampagne um Unterstützung aus der Community. "Weil das Label aus Eigenbedürfnissen und ohne Startkapital gewachsen ist, wird bis heute alles auf Bestellung produziert und von den Einnahmen neue Materialien gekauft", erklärten die queeren Unterwäsche-Profis zur Aktion.

"In Zukunft wollen wir wichtige Produkte, vor allem solche, die gegen Genderdysphorie helfen können, auf Lager haben, um schneller versandbereit zu sein", so Undrowear. Einen Teil der Produktion soll dafür in ein Atelier in Berlin auslagert werden. "Außenproduktion bedeutet aber hohe Summen in Vorauszahlung."



Mit dem eingesammelten Geld will die queere Firma auch in Zukunft "Wunsch-Produkte entwickeln können, die es sonst nicht oder kaum auf dem Markt gibt". Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 7. September 2022. (cw)