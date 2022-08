Durch Dresden fährt jetzt eine "Pride-Tram"

18. August 2022, noch kein Kommentar

Nicht nur gelb, sondern auch bunt: In der sächsischen Elbmetropole wirbt jetzt eine Straßenbahn in Regenbogenfarben für Vielfalt.



Die "Pride-Tram" wurde am Mittwoch gemeinsam von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB), Oberbürgermeister Dirk Hilbert und dem CSD-Verein der Öffentlichkeit präsentiert.



"Wir bieten den Menschen die Mobilität, die sie brauchen – ganz gleich welchen Geschlechts, Alters, welcher Sexualität, Herkunft, Religion oder Körperform", erklärte DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach. "Es ist schön, dass unsere Fahrgäste und Mitarbeitenden so vielfältig sind. Wir wollen queere Menschen in Dresden in ihrem Streben nach mehr Selbstbestimmung und Gleichbehandlung unterstützen. Vielfalt tut jeder Gemeinschaft gut."



Die rund 30 Meter lange Straßenbahn vom Typ NGT D8 DD ist mit bunten Motiven beklebt, die genau diese Vielfalt der Menschen symbolisiert. Die Bahn wird ab sofort auf wechselnden Linien durch Dresden fahren. Bis mindestens 2029 soll sie die Botschaft durch die Stadt tragen. Dann steht die nächste Hauptuntersuchung des Fahrzeugs an.

Die DVB haben für den diesjährigen CSD Dresden eine Schirmherrschaft übernommen. Von der Eröffnungsveranstaltung im Rathaus am 26. August 2022 über das Straßenfest auf dem Terrassenufer bis zur Demonstration am 3. September 2022 wird das ÖPNV-Unternehmen sichtbar vor Ort sein. Schon zum bevorstehenden Stadtfest vom 19. bis 21. August 2022 präsentieren sich die DVB auf dem Postplatz diesmal nicht nur gelb, sondern auch bunt. (cw/pm)