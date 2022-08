30 Jahre "Aktion Standesamt"

19. August 2022, noch kein Kommentar

Am 19. August 1992 stürmten 250 schwule und lesbische Paare Standesämter in rund 100 Gemeinden, um den Bund fürs Leben eingehen zu können.



Zu der medienwirksamen Aktion hatten die Schwulen Juristen aufgerufen zusammen mit dem damaligen Schwulenverband in Deutschland, der 1999 zum heutigen LSVD wurde. Zu den von den Beamt*innen dann abgewiesenen Paaren gehörten auch die TV-Moderatorin Hella von Sinnen mit ihrer damaligen Freundin, der Präsidententochter Cornelia Scheel.

Rund 100 Paare gingen danach den Rechtsweg. 2003 entschied das Bundesverfassungsgericht dann, eine Verfassungsbeschwerde gegen die Verweigerung der Ehe für alle nicht anzunehmen.



Letztlich war die Politik gefragt und ließ sich Zeit: Ab 2001 konnten gleichgeschlechtliche Paare eine Lebenspartnerschaft eingehen, 2017 folgte dann die Ehe für alle. Ein Jahr später riefen diverse Verbände zu einer neuen "Aktion Standesamt" auf, um einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag für alle Personen zu erreichen (queer.de berichtete). (cw)