Neue Anlaufstelle für junge Queers in Lübeck

20. August 2022, noch kein Kommentar

Zur feierlichen Eröffnung der Räume für die queere Jugendarbeit und die Informations- und Beratungsstelle NaSowas würdigte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) die Arbeit des Jugendnetzwerk lambda::nord e.V. in Schleswig-Holstein.



Kurz vor dem Höhepunkt der Lübecker Pride Week mit dem Straßenfest und der CSD-Demonstration am heutigen Samstag auf dem Rathausmarkt öffnete am Freitagvormittag lambda::nord die neuen Räumlichkeiten am Pferdemarkt 6-8 für Unterstützer*innen.



"Durch die Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein und der Hansestadt Lübeck ist ein einmaliger Ort entstanden", erklärte Landesgeschäftsführer Moritz Griepentrog. "Hier stehen die Belange junger LSBTIQ* im Mittelpunkt."

Das Jugendnetzwerk wertet den Besuch der Sozialministerin Aminata Touré zur Mitte der ersten 100 Amtstage als starkes Signal der Landesregierung für queeres Leben in Schleswig-Holstein, die offene Kinder- und Jugendarbeit und auch die Beratungsarbeit von NaSowas.



Als Vertreterin der Hansestadt Lübeck war die Bereichsleitung der Jugendarbeit Birgit Reichel bei der Einweihung dabei. Sie war maßgeblich an der Umsetzung der Bürgerschaftsentscheidung beteiligt, sodass auch die Kommune lambda::nord finanziell mit einem Budgetvertrag unterstützt.



Der Träger lambda::nord wird durch ein ehrenamtliches Vorstandsteam geleitet. Auch an anderer Stelle lädt das Jugendnetzwerk zum Engagement und Mitgestalten ein. So entstand in den ersten Monaten bereits ein queeres Theaterprojekt. In der Jugendgruppe Rosa Einhorn Brigade bereiteten sich am Mittwoch über 20 Aktive auf den CSD in Lübeck vor. (cw/pm)