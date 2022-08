30 Jahre Selbsthilfegruppe TransIdent Münster

26. August 2022, noch kein Kommentar

Eine der ersten Selbsthilfegruppen für transgeschlechtliche Menschen und ihre Angehörigen in Deutschland wurde 1991 in Münster gegründet – am vergangenen Wochenende gab es einen festlichen Jubiläumsempfang.



Renate Budell, eine der Gründer*innen von TransIdent Münster, erzählte vor rund 100 Gästen mit viel Gefühl von den schwierigen Anfängen und den Realitäten, mit denen die Menschen früher und teilweise auch heute noch zu kämpfen haben. Felix Adrian Schäper, heutiger Organisator einiger Gruppen und Leiter der Trans*Beratung Münster, erklärte die Entwicklung der Gruppe, die zu ihren Treffen aktuell rund 30 Gäste begrüßt. Mit Blick auf die Zukunft wurde ein neues Logo präsentiert.

Dr. med. Michael Szukaj, damals der Gründer der Trans*Ambulanz an der Uniklinik Münster, würdigte die Arbeit von TransIdent Münster als auffangend und lebensrettend: "Ohne diese Gruppe wären bestimmt einige trans Menschen nicht mehr auf dieser Welt." Neben Dr. Szukaj würdigten Bürgermeisterin Maria Winkel für die Stadt Münster, Richard-Michael Halberstadt für das Gleichstellungsamt, die CDU und das KCM e.V. (in dessen Räumen sich die Gruppe schon jahrelang treffen kann) und Sandra Beer für die SPD das Jubiläum mit emotionalen Grußworten.



Seit 2020 ist die Selbsthilfegruppe zusammen mit drei weiteren Initiativen in der Trägerschaft des Vereins Trans*-Inter*-Münster. (cw/pm)