Die beiden Lesben eures Vertrauens klären auf!

27. August 2022, noch kein Kommentar

(Queere) Podcast-Liebhaber*innen aufgepasst: Mit dem Launch der ersten Staffel von "Große Fresse, kleine Titten" versprechen Kindakiri und Wikiriot ab Montag den "besten lesbischen Sex-Podcast".



"Große Fresse, kleine Titten" soll Aufklärung und Entertainment zugleich sein. Mit ihrem ersten gemeinsamen Projekt gewähren die beiden Creatorinnen exklusive Einblicke in sexuelle Erfahrungen und Vorlieben, diskutieren über Sexpraktiken und machen dabei einmal mehr klar: Die beiden sind die Lesben eures Vertrauens!



In der ersten Folge "Zertifizierter Lesbensex", die am 29. August 2022 auf allen Podcast-Plattformen erscheinen wird, widmen sich Kiri und Wiki der Frage aller Fragen: Wie funktioniert lesbischer Sex überhaupt?

"Unser Podcast füllt genau das, was mir auf meinem Weg zum Coming-out gefehlt hat. Endlich sprechen wir mal über queeren Sex!", sagt Kiri. "Ich bin so froh, dass Wiki und ich uns trauen, so intim über unser Leben zu reden. Ich will weg von diesem Lesben-Porno-Klischee und endlich über wahren Sex sprechen."



Die beiden Mittzwanzigerinnen begeistern ihre Communities auf ihren Social-Media-Kanälen bereits mit queerem und feministischem Aktivismus, ungefilterten Einblicken in ihren Alltag und besonders mit ihrer offenen und aufrichtigen Art. Kiri und Wiki, die 2021 durch die erste Staffel "Princess Charming" bekannt wurde, verstehen sich als "große Schwestern" der queeren Community und verbinden gekonnt Aktivismus und Awareness mit entertainenden Formaten. Mit ihrem Podcast "Große Fresse, kleine Titten" wollen sie an ihren Erfolg anknüpfen und eine Anlaufstelle für die Aufklärung rund um lesbischen Sex und queerer Liebe bieten – und das mit viel Humor. (cw)