Vier Schwule und ein Bett

Der Berliner Kunstraum SomoS präsentiert Nitsan Margaliots Performance-Installation "Untitled (by your side)", die das Vermächtnis von an den Folgen von Aids gestorbenen Künstlern zum Ausgangspunkt nimmt, um Intimität, Zweisamkeit und Verletzlichkeit über Generationen hinweg zu reflektieren.



Vier homosexuelle Männer unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Geburtsorte und Herkunft wagen eine zärtliche Begegnung in und um ein schlichtes weißes Bett. Jeder von ihnen bringt eine persönliche Werdensgeschichte mit, und jeder von ihnen ist mit Ängsten vor gesellschaftlichem Druck vertraut.



"Untitled (by your side)" schafft eine Intimität, die auf dem basiert, was uns alle verbindet: die Menschlichkeit unserer verletzlichen Körper. Gespräche, besinnliches Zusammensein und die Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen der Performer konstituieren einen Raum und weisen den Weg durch diese Begegnung.

In "Untitled (by your side)" wird das Bett zu einem Leuchtturm und Treffpunkt. Angesichts der Abwesenheit einer Generation homosexueller Männer, die während des Höhepunkts der HIV- Epidemie starben, werden Fragen zur queeren Intimität über Generationen hinweg gestellt, wobei der privateste aller Orte – das Bett – zum Ausgangspunkt der Untersuchung wird. Eine Videoinstallation sowie eine Ausstellung bestickter Textilien und Fotografien begleiten die Performance.



Premiere im Kunstraum SomoS (Kottbuser Damm 95, 1. OG, Berlin-Kreuzberg) ist am Freitag, den 9. September 2022 um 18 Uhr (beginnend mit einer Führung durch die Fotoausstellung im Außenraum). Weitere Performances gibt es am 10. und 11. September 2022 um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)