04. September 2022, noch kein Kommentar

Zum Fetischtreffen Folsom Europe zeigt die Berliner Galerie P6 die Gruppenausstellung "Devotion: The Show" mit Arbeiten von Moena Weiss, Erling Viktor sowie den Brüdern Benjamin und Dominik Reding.



Hauptthema ist die Hingabe, die sich in vielen Schattierungen zeigen kann: Sexualität, Begehren, Dunkelheit, Ermöglichung von Freude, Licht, Freiheit, Freundschaft, Dokumentation, Aufdeckung von Wahrheiten, Geduld, Beharrlichkeit, Treue zu sich selbst. In der Ausstellung bekommen die Besucher*innen durch die Augen der verschiedenen künstlerischen Positionen einen Vorgeschmack auf die vielen Facetten der Hingabe – durch Fotografie, Zeichnung und Malerei.

Bei der in Berlin lebenden Fotografin Moena Joy Weiss besteht die Form der Hingabe darin, sich mit ihren Probanden auf einer menschlichen Ebene zu verbinden und ihnen den sehr wichtigen Akt des "Gesehenwerdens" zu ermöglichen. Erling Viktor hinterfragt für die Ausstellung die erotischen Aspekte von Leben und Tod im männlichen Bild. Die Künstler Benjamin und Dominik Reding haben sich in ihrem Leben wiederum viel Zeit genommen, um die Welten und Motivationen der berühmten und zugleich geheimnisvollen "Wandergesellen" in Deutschland zu erforschen.



Die Ausstellung "Devotion: The Show" wird am Donnerstag, den 8. September 2022 von 17 bis 21 Uhr mit einer Bondage-Art-Performance von Dan Apus Monoceros eröffnet. Anschließend ist sie bis zum 28. Oktober in der Galerie P6 (Gossowstraße 6, 10777 Berlin-Schöneberg) zu sehen. In den im Herbst 2020 eröffneten Räumen präsentieren Erling Viktor und Ian Jones Werke inspirierender Künstler*innen und wollen demonstrieren, wie man mit hochwertiger Kunst lebt. (cw)