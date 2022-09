Lesbische Eisbärinnen bei "Peppa Wutz"

08. September 2022,

Nach 18 Jahren gibt es in der britischen Zeichentrickserie "Peppa Wutz", die sich an Kinder im Vorschulalter richtet, erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar.



In der neuen Folge "Families" von "Peppa Pig", wie die Serie im englischen Original heißt, wird die neue Figur Penny Polar Bear eingeführt. "Ich bin Penny Polar Bear. Ich lebe mit meiner Mami und meiner anderen Mami zusammen", erzählt das Mädchen den anderen Kindern. Schließlich geht sie noch genauer auf ihre Eltern ein: "Eine Mami ist eine Ärztin und eine Mami kocht Spaghetti. Ich liebe Spaghetti." Ausgestrahlt wurde die Folge erstmals am Dienstag auf Channel 5.

"Peppa Pig" gehört zu den bekanntesten – und beliebtesten – Zeichentrickserien der Welt. Die erste Staffel wurde 2004 auf Channel 5 gesendet. Seitdem wurden über 400 Folgen produziert und in mehr als 180 Länder verkauft.



Robbie de Santos, Sprecher des britischen LGBTI-Verbands Stonewall, bezeichnete es gegenüber der BBC als "fantastisch", eine gleichgeschlechtliche Familie im fiktiven Peppatown zu sehen. "Viele der Zuschauenden werden selbst zwei Mütter oder Väter haben, und es wird Eltern und Kindern viel bedeuten, dass ihre Erfahrungen in einer so berühmten Kindersendung dargestellt werden." (cw)