Riccardo Simonetti als Notarzt Dr. Rösler

13. September 2022,

Am Donnerstag startet eine neue Staffel der Polizeiserie "Notruf Hafenkante" im ZDF – in zwei Folgen spielt auch der queere Influencer Riccardo Simonetti mit.



Mit ihrer Hamburger Atmosphäre und norddeutschen Humor bei der Verbrecher*innen-Jagd ist sie den Zuschauenden längst ans Herz gewachsen: Bereits seit 2007 gibt es die ZDF-Vorabendserie "Notruf Hafenkante". Und so startet sie am 15. September um 19.25 Uhr mit 26 neuen Folgen in ihre 17. Staffel. Stars wie Sanna Englund als Ermittlerin Melanie Hansen, Fabian Harloff als Notarzt Dr. Philipp Haase und Rhea Harder-Vennewald als Polizeikommissarin Franziska "Franzi" Jung sind seit Beginn mit von der Partie.

Doch man sieht auch wieder neue Gesichter, die etwas mehr Vielfalt in die Polizeiserie bringen. Schon seit Anfang des Jahres ist der 1985 im Irak geborene Atheer Adel (US-Serie "Homeland") als Dr. Lazar Sharif im Elbkrankenhaus dabei. Mit Daisy Petersen (Aysha Joy Samuel, "Almost Fly") stößt in der neuen Staffel eine junge Kommissarin mit jamaikanischen Wurzeln dazu. Und eben Riccardo Simonetti als Notarzt Dr. Donald Rösler.



"Einen Charakter verkörpern zu dürfen, der so ganz anders lebt als ich, ist eine Erfahrung total außerhalb meiner Komfortzone, und ich finde es superspannend, mich selbst da reinzufühlen", erklärte der queere Entertainer zu seinem Schauspieldebüt auf Instagram. Echte Notärzte und Sanitäter hätten ihm am Set die richtigen Handgriffe erklärt. (cw/dpa)