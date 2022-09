Ungeschminkte Bilder einer schwulen Kreuzfahrt

19. September 2022, noch kein Kommentar

Mit "Sail Away" kündigt der Berliner Fotograf Peter Dobias einen neuen sexy Bildband an – und hat als Preview erste Bilder veröffentlicht.



Die Aufnahmen entstanden bereits 2011 auf einer schwulen Kreuzfahrt von La Demence durch das Mittelmeer. "Die Kreuzfahrer erleben eine Woche lang ein komplettes 'Sail Away' von der Realität und genießen eine Welt der Freiheit, in der sie sein können, wer sie sein wollen, ohne dass sie verurteilt werden", erklärte Dobias zu seinen ungeschminkten Porträts. "Die meisten beschreiben es als die 'beste Urlaubserfahrung aller Zeiten'. Es ist eine perfekte Mischung aus Partys, Sex, Sonnenaufgängen, Entspannung an einem der Pools, atemberaubenden Aussichten, Besuchen kultureller Stätten, Sonnenuntergängen und wieder Partys."

Einige Fotos aus "Sail Away" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Der Bildband erscheint voraussichtlich Ende Oktober 2022 und kann über die Homepage von Peter Dobias zum Vorzugspreis vorbestellt werden. Im November ist eine Buchpräsentation in Berlin geplant.



Peter Dobias wurde 1978 in der Slowakei geboren. Im Alter von neun Jahren bekam er seine erste analoge Kamera, durch die er seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckte. Aktuell liegt sein Fokus auf Event-, Mode- und Porträtfotografie. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien und Spanien sind seine Arbeiten bekannt. Seit 2011 lebt er in Berlin, wo er schnell in der Szene bekannt wurde. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Dobias den Bildband "Berlin Lust", der einen einzigartigen Einblick in das multisexuelle Nachtleben der Hauptstadt gibt (queer.de berichtete). (cw)