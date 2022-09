Frühbegabung bei Tiffany

20. September 2022, noch kein Kommentar

Zaya Wade, die gerade mal 15 Jahre alte trans Tochter des ehemaligen NBA-Basketballstars Dwayne Wayde, ist das Gesicht einer neuen Werbekampagne des Traditionsjuweliers Tiffany & Co.



Erste Bilder des Shootings, auf dem Wade ein Goldarmband von Tiffany trägt, postete die Teenagerin am Sonntag auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb das Nachwuchs-Model: "Träume werden Wirklichkeit."



Zaya Wade hatte sich bereits im Alter von 12 Jahren als trans geoutet. Seitdem hat sie sich in den USA als Aktivistin und Verfechterin von Trans-Rechten einen Namen gemacht. Ihr Vater Dwyane Wade und ihre Stiefmutter Gabrielle Union unterstützten die Transition von Beginn an (queer.de berichtete).

Das 1837 in New York gegründete Schmuckunternehmen Tiffany & Co. hatte lange einen konservativen Ruf. Erst 2015 warb es erstmals mit einem schwulen Paar (queer.de berichtete). Zu Weltruhm gelangte die Juwelierkette vor allem durch den Film "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn aus dem Jahr 1961. Die Romanvorlage stammt vom schwulen Schriftsteller Truman Capote. (cw)