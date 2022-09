Megan Rapinoe als Comicheldin

21. September 2022, noch kein Kommentar

Ein neuer Comic aus dem Insel Verlag erzählt die beeindruckende Lebensgeschichte der lesbischen US-Fußballerin Megan Rapinoe.



Ein Mädchen muss nicht im hübschen Kleid brav in der Schulbank sitzen, sie kann auch eine Trainingshose anziehen und Fußball spielen, fand Megan Rapinoe, die es schon als 4-Jährige mit den Jungs in der Mannschaft ihres Bruders aufnahm. Ihre Karriere als Profifußballerin ist beispiellos. Zweimal gewinnt die offen lesbische Kickerin mit ihrem Team den Weltcup, holt sie Gold bei den Olympischen Spielen, wird sie Sportlerin des Jahres. Megan ist mutig und unkonventionell. Ihr Motto lautet: "Du hast nur ein Leben, geh los und mach was draus." Und danach lebt sie.

Der Comic "Megan Rapinoe" von María Isabel Sánchez Vegara mit Illustrationen von Paulina Morgan ist am 12. September 2022 in einer deutschen Übersetzung von Silke Kleemann in der Reihe "Little People, Big Dreams" des Insel Verlags erschienen. Das 32-seitige Kinder- und Jugendbuch ist zum Preis von 15 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link )erhältlich. (cw)





