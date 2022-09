Emeli Sandé: "Ich habe Ja gesagt!"

22. September 2022, noch kein Kommentar

Die schottische Sängerin Emeli Sandé hat sich mit ihrer Partnerin Yoana verlobt. Auf Instagram präsentiert die 35-Jährige ihren schillernden Verlobungsring.



Auf dem Bild blickt Sandé von der Rückbank eines Autos strahlend aus dem Fenster, während sie den Ring mit einem großen, dunkelroten Diamanten in die Kamera hält. "Ich habe Ja gesagt!", schrieb sie dazu.



In mehreren Instagram-Stories teilte sie neben weiteren Fotos von ihrem Ring ein gemeinsames Pärchenfoto, auf dem die beiden Frauen freudestrahlend und in edlen Kostümen gekleidet eine Straße entlanglaufen. "Verlobt verlobt", kommentierte Sandé den Beitrag.

Erst im April dieses Jahres hat Sandé ihr Coming-out gefeiert und ihre Partnerin schließlich erstmals auf Instagram gezeigt (queer.de berichtete). Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet Sandé im Mai 2022, dass ihre Beziehung zu Yoana ihr ermöglicht habe, "mich endlich selbst zu akzeptieren". Die Liebe "zu einem so wunderbaren Menschen wie Yoana" habe ihr Kraft und Stärke gegeben.



Sandé war zuvor mit dem Meeresbiologen Adam Gouraguine ab 2012 verheiratet. 2014 ließ sie sich von ihrem Ehemann nach einer fast zehnjährigen Beziehung scheiden. Zuletzt war sie mit Rapper Jonathan Kabamba liiert, das Paar trennte sich laut "The Sun" im November 2020 nach nur wenigen Monaten Beziehung. (cw/spot)