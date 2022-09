In ganz Deutschland weht die Bi-Flagge!

23. September 2022, noch kein Kommentar

Am 23. September findet alljährlich der internationale Tag für bisexuelle Sichtbarkeit statt. Aus diesem Anlass wurde am Freitag in 16 deutschen Städten die Bi-Flagge gehisst.



Flagge gezeigt wurde u.a. vor dem Stadthaus in Dortmund (siehe Foto oben). "Oft wird Bisexualität geleugnet, unsichtbar gemacht oder stigmatisiert", erklärte die Dortmunder LSBTIQ-Koordinierungsstelle zur Hissung auf Facebook. "Auch in der Community haben es Bisexuelle aufgrund dessen oft nicht leicht."

In Berlin hisste Justizsenatorin Lena Kreck die Bi-Flagge vor der Justizverwaltung. "Berlin als Regenbogenstadt muss sicherstellen, dass das 'B' nicht nur im Akronym LSBTI mit erwähnt wird, sondern auch beachtet und sichtbar wird", erklärte die Linken-Politikerin, "Mit der heutigen Beflaggung setzt Berlin ein klares Zeichen für die Sichtbarkeit von Bi+ Personen und gegen Ausgrenzung."



Weitere Fahnenhissungen fanden nach Angaben des Bi+Pride in Bamberg, Bensheim, Coburg, Darmstadt, Flensburg, Hamburg, Hanau, Kiel, Köln, Mannheim, Pinneberg, Reinbek, Rellingen und Witzenhausen statt.



Der internationale Tag für bisexuelle Sichtbarkeit wurde 1999 erstmals in Südafrika gefeiert. Als erstes Landesministerium in Deutschland hatte 2017 das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren von Schleswig-Holstein die Bi-Flagge gehisst (queer.de berichtete). Die Fahne wurde 1998 von dem amerikanischen Bi-Aktivisten Michael Page entworfen. Der pinke Streifen steht für die gleichgeschlechtliche Liebe, der blaue für die Liebe zu einem anderen Geschlecht und der lila Streifen in der Mitte steht für die Liebe zu einem Menschen – egal wo sich dieser auf dem Geschlechterspektrum befindet. (cw)