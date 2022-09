Klare Ansage beim Vatikanbesuch

26. September 2022,

In der vergangenen Woche reisten die Schüler*innen des Coesfelder St.-Pius-Gymnasiums nach Rom – und setzten auf dem Petersplatz ein Zeichen der Solidarität mit queeren Menschen.



Auf dem Programm der Schulfahrt mit 850 Teilnehmenden stand am 21. September auch ein Gottesdienst im Petersdom und die Generalaudienz von Papst Franziskus. Zum feierlichen Anlass trugen die Schüler*innen bunte T-Shirts und stellten sich in Regenbogenformation im Vatikan auf.

Das starke Foto wurde über den offiziellen Instagram-Account des bischöflichen Gymnasiums verbreitet. "Ein Statement unserer Schülerinnen und Schüler auf dem Petersplatz", schrieb die Schule zum Post, gefolgt von einem Regenbogensymbol und dem Wort "Ehre" mit drei Ausrufezeichen. Die Aktion gegen die Ausgrenzung von LGBTI scheint auch dem Bistum Münster gefallen zu haben: Auf dessen Facebook-Seite wurde das Bild ebenfalls geteilt.



Das St.-Pius-Gymnasium Coesfeld ist eine Privatschule in katholischer Trägerschaft des Bistums Münster. Die Schule, deren Namenspatron Papst Pius X. ist, wurde bis 1976 als reines Jungeninternat geführt. Heute ist die Schule ein Gymnasium für etwa 750 Schüler*innen. Das Einzugsgebiet des umfasst den gesamten Kreis Coesfeld und Teile des Kreises Borken. (cw)