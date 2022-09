Demonstration für bisexuelle Sichtbarkeit

27. September 2022, noch kein Kommentar

Trotz typischen Schietwetters kamen am Samstag beim Bi+Pride in Hamburg rund 400 Leute zusammen, um für Menschen, die sich in mehr als ein Geschlecht verlieben können, auf die Straße zu gehen.



Der bi+sexuelle Regenschirm ist das Symbol für sie und half real als Regenschutz. Auch zwei große Bi-Flaggen wurden mitgeführt – eine 15 Meter und eine elf Meter lang. Einige Eindrücke von der Demonstration gibt die unten verlinkte Bildergalerie.

Zu den Forderungen des Bi+Pride gehörten u.a. die Verabschiedung eines bundesweiten Aktionsplans mit bispezifischen Punkten, uneingeschränktes Asylrecht für Bisexuelle, Schutz insbesondere bisexueller Frauen vor Gewalt, queere Teilhabe in Rundfunk- und Medienanstalten sowie Aufklärung über Bisexualität im Schulunterricht.



An der Demo beteiligten sich u.a. das Bisexuelle Netzwerk (BiNe), der LSVD und die Hamburger Aidshilfe. Mit dabei waren auch die Influencerin Saskia Michalski, die Speakerin Nadine Primo, der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Droßmann und der grüne Landtagsabgeordnete Arndt Klocke aus NRW. Viele Reden wurden gehalten und auch Menschen ein Sprachrohr gegeben, die mehrfachdiskriminiert werden. Zum Schluss wurde noch auf die Situation im Iran hingewiesen. (cw/pm)