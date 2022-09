Eine große schwule Liebe vor über 100 Jahren

28. September 2022,

Bild: Provincial Archives of New Brunswick / Goose Lane Editions

Der neue Bildband "Len & Cub: A Queer History" stellt zwei Männer aus einem kanadischen Dorf vor, die im frühen 20. Jahrhundert ihre innige Beziehung auf zahlreichen Fotos festhielten.



Leonard "Len" Keith und Joseph "Cub" Coates wuchsen in Havelock in der kanadischen Provinz New Brunswick auf. Die beiden waren Nachbarn, und sie entwickelten offensichtlich eine untrennbare Liebe. Len war ein Amateurfotograf und absoluter Autofan, der nach seinem Dienst im Ersten Weltkrieg eine örtliche Garage und eine Schwimmhalle besaß. Cub war der Sohn eines Bauern, ebenfalls ein Veteran des Ersten Weltkriegs, ein Metzger, Lohnarbeiter und Pferdeliebhaber.

Ihre gemeinsame Zeit wird durch Lens Fotos dokumentiert, die zeigen, dass die beiden eine gemeinsame Liebe zur Natur, zu Tieren und zu Abenteuern teilten. Fotografien von Len und Cub bei Jagd- und Kanufahrten, bei denen sie zärtlich die Arme um ihre Schultern legen, und selbst im gemeinsamen Bett machen die große Zuneigung deutlich, die sie füreinander hegten.



Die Geschichte von Len und Cub ist eine der ältesten fotografischen Aufzeichnungen eines gleichgeschlechtlichen Paares in den kanadischen Seeprovinzen. Obwohl Len in den 1930er Jahren geoutet und gezwungen wurde, Havelock zu verlassen, erleben die Betrachter*innen der Bilder eine tiefe und innige Beziehung, die zeitgenössische Vorstellungen über Liebe und Sexualität im frühen 20. Jahrhundert in Frage stellt.



Der 192-seitige Bildband "Len & Cub: A Queer History", herausgeben von Meredith J. Batt und Dusty Green, ist im kanadischen Verlag Goose Lane Editions erschienen und in Deutschland u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Dort gibt es auch eine Leseprobe mit weiteren Bildern. (cw)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.