Lilo Wanders unterstützt queere Jugendliche

30. September 2022, noch kein Kommentar

Bild: Dietrich Dettmann

Der Hamburger Kultstar Lilo Wanders hat gemeinsam mit Mitstreiter*innen die Stiftung "Come Out!" gegründet, um queeren Jugendorganisationen gerade in ländlichen Gegenden unter die Arme zu greifen.



"Dieses Engagement beeindruckt mich sehr und verdient jede Unterstützung", erklärte die 67-Jährige mit Blick auf die meist ehrenamtlichen Tätigkeiten. Über verschiedene Projekte sei sie mit jungen queeren Menschen in Kontakt. "Ich habe viel erlebt, aber was ich bis heute nicht verstehe: Warum wird es jungen Menschen immer noch so schwer gemacht, ihre geschlechtliche Identität oder ihre sexuelle Orientierung anzunehmen und zu lieben?", so die Aufklärerin der Nation.



Dass notwendige Unterstützung und Förderung häufig an Geld scheitert, wollte sie nicht hinnehmen und mobilisierte zur Stiftungsgründung. Innerhalb kürzester Zeit organisierte die Wanders eine bunte Gemeinschaft von Stifter*innen. Bereits dabei sind die Europaabgeordnete Terry Reintke, der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring (beide Grüne), die frühere niedersächsische Wissenschaftsministerin Helga Suchard (parteilos) oder der Influencer Erik Flügge.

Die Stärkung der Strukturen sei notwendig, da abseits von Großstädten und Ballungsräumen queere Jugendprojekte für die meisten jungen Menschen nicht erreichbar seien. Selbst von Kommunen und Ländern geförderte Projekte müssten einen Teil der Kosten selbst aufbringen. Hierzu fehle eine traditionell gewachsene Basis an Unterstützer*innen, wie sie große Vereine oder Kirchengemeinden haben. Diese Lücke will die neue Stiftung schließen und bundesweit über langfristige Förderpartnerschaften Initiativen junger queerer Menschen entlasten.



"Mein Lebensmotto ist schon immer 'Öffnet die Herzen – herzt die Öffnungen'", so Wanders. "Nun ist es an der Zeit auch die Geldbörsen zu öffnen oder auch über das eigene Vermächtnis nachzudenken. In junge Menschen zu investieren, lohnt sich sicher!" (pm/dk)