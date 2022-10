Erinnerungen an eine gemeinsam verbrachte Nacht

01. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Wer ein Faible für homoerotische Männerakt-Fotografie hat, sollte sich den Namen Kuba Świetlik merken – der in Berlin lebende polnische Künstler feiert jetzt seine erste große Online-Ausstellung.



Entdeckt wurde Świetlik von Ghislain Pascal von der Londoner Little Black Gallery, die auch die Website boysboysboys.org betreibt. Dort – oder in der unten verlinkten Galerie – kann seine komplette Fotoserie "In The Light Of An Afterimage" noch zum 31. Oktober 2022 besichtigt werden.

Kubas sensible Porträts erforschen Männlichkeiten in ihren fragilen Formen. Die Serie "In The Light Of An Afterimage", die über einen Zeitraum von einigen Jahren entstanden ist, dreht sich um das Phänomen, dass man bestimmte Bilder nach einem starken optischen Reiz nicht mehr aus den Augen bekommt. Ähnlich verhält es sich mit Erinnerungen geteilter Intimität nach einer gemeinsam verbrachten Nacht. Die porträtierten Modelle sind queere Männer und Kubas Freunde. Und dazwischen gibt es auch schon mal Wolken oder Blumen.



Das Projekt "Boys Boys Boys" hat Ghislain Pascal initiiert, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Seine Galerie vertritt mittlerweile über 65 Fotografen aus knapp 30 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. (mize)