Queere Kunst aus der Zukunft

Ab 6. Oktober im legendären LSD Space Berlin: "Gender Bender Time Traveller" ist die erste queere Kunstausstellung, die Realwelt und Metaversum miteinander vereint.



Gezeigt werden Kunstwerke von 21 international bedeutenden Künstler*innen, die unsere Wahrnehmung von Gender, Sexualität, Identität und Kultur in Frage stellen. Die Arbeiten reichen von Metaverse-Landschaften über hybride Avatare bis hin zu VR-Sexclubs, heben die Grenzen zwischen Mensch, Kunst und Maschine auf – und interpretieren so die digitale Kunst der Zukunft ganz neu.



Bild: Bob Bottle

Die Ausstellung läuft vom 6. bis 30. Oktober 2022 (Öffnungszeiten: Di-Mi 14-21 Uhr, Do-So 12-19 Uhr) und wird in den Flächen über dem legendären LSD Erotikmarkt in der Kurfürstenstraße 151 in Berlin-Tiergarten gezeigt. Tickets (13 €) sind online unter eventbrite.com erhältlich. Mit dem Ticket erhalten die Besuchenden ein kostenloses NFT des Key Visuals der Ausstellung, das von einem KI-Programm erstellt wurde.



Bild: Andrew Thomas Huang

Kuratiert wurde "Gender Bender Time Traveller" von Geisted, einem in Berlin ansässigen Kunstunternehmen des israelischen Künstlers Amir Fattal. Die teilnehmenden Künstler*innen sind: Stacie Ant, Serwah Attafuah, Bob Bottle, Danielle Brathwaite-Shirley, Face3D – Chong Yan Chuah, Amir Fattal, Frederik Heyman, Andrew Thomas Huang, Huntrezz Janos, Sasha Katz, Bahareh Khoshooee, Jabu Nadia Newman, OneFallArt, Dennis Rudolph, Nicole Ruggiero and Sam Clover, Vincent Schwenk, Georgie Roxby Smith, Jam Sutton, Miyö Van Stenis, Mathias Vef und Xemantic. (cw/pm)