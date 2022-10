Schwuler Sex von Tijuana bis Berlin

04. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Im Berliner Buchladen Eisenherz ist noch bis Ende Oktober 2022 die neue Ausstellung "Cross Border" des mexikanischen Künstlers Juan Salvador zu sehen.



Salvadors Bilder sind eine autobiografische Reise durch mehrere Städte weltweit, in denen der Künstler seine sexuellen Erlebnisse und Eindrücke festgehalten hat. Von den versteckten schwulen Ecken in Tijuana in Mexiko bis zu den Darkrooms und Labyrinthen in Berlin und ganz Europa.

Juan Salvador Arreola, der heute in Berlin lebt und arbeitet, ist Autodidakt. Als Kind malte er gern Bilder mit Kohle und Pastell. Später probierte er sich an verschiedenen neuen Techniken und deren Kombination aus und fand zu einem flüssigeren Stil mit starker und definierter Linienführung. (cw/pm)