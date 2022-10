Schwuler Gärtner aus La Palma sucht seinen Mr. Right

06. Oktober 2022,

In der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" ist auch ein schwuler Kandidat dabei: Seit zehn Jahren lebt Vollblutgärtner Heiko allein auf seiner spanischen Finca.



Mit Hilfe von Inka Bause möchte der 45-Jährige, der auf der Kanareninsel La Palma zu Hause ist, einen Mann fürs Leben finden. Zwischen 40 und 55 Jahre alt sollte sein Traumpartner sein, verriet er gegenüber RTL. Auch gute Deutschkenntnisse sind ihm wichtig.



Auf der Insel hat sich Heiko als Gärtner einen Namen gemacht: Von den Palmeros liebevoll "El Chico de los Balcones" (der Balkon-Junge) genannt, kümmert er sich u.a. um die wunderschönen Blumenarrangements in der historischen Hauptstadt Santa Cruz. Der naturverbundene 1,91-Meter-Mann legt bei seinen Pflanzen Wert auf liebevolle Pflege und Naturbelassenheit, ganz "ohne Chemie". Heiko beschreibt sich als "sehr hilfsbereit und offen". Seine Mitmenschen liegen ihm am Herzen, weshalb er sich gern in der Nachbarschaftshilfe engagiert.



Auf seiner Finca kümmert sich der Hobbybauer nicht nur um Pflanzen, sondern auch um seine Hausgans "Miss Moneypenny" und ihren Gänsemann. Sein künftiger Lebenspartner muss sich darüber hinaus mit zwei Hunden, vier Katzen, fünf Hühnern, 20 Enten und zwölf Fischen anfreunden.



Wer Heiko gerne kennenlernen möchte, kann sich über ein Onlineformular bewerben, eine Mail an schreiben oder sich unter der Telefonnummer (030) 2579 200 200 melden. Alle Kandidat*innen der fünften Staffel werden auf RTL+ in der kostenlosen Auftaktfolge "Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit" vorgestellt.

Mehrfach queere Landwirt*innen in der Show



Die auf einem britischen TV-Format beruhende Show "Bauer sucht Frau" läuft bereits seit 2005 bei RTL. Moderatorin ist Inka Bause. Seit 2019 strahlt der Sender zusätzlich den Spin-off "Bauer sucht Frau International" aus, bei der sich hiesige Personen für deutschsprachige Landwirte aus dem Ausland bewerben können.



Bereits mehrfach suchten homosexuelle Landwirt*innen bei "Bauer sucht Frau" nach einer neuen Liebe. 2011 trat mit dem "fleißigen Pferdewirt" Philipp erstmals ein schwuler Bauer in der Show auf (queer.de berichtete). Am Ende trennte er sich aber von seinem in der Show ausgewählten Partner (queer.de berichtete).



Im Jahr darauf versuchte Bause, den schwulen Denny zu verkuppeln (queer.de berichtete). In der Staffel des Jahres 2013 sollte neben einem schwulen Kandidaten auch die lesbische Bäuerin Lena eine Freundin finden (queer.de berichtete). Die laut RTL "patente Jungbäuerin" verkündete knapp ein Jahr später aber ebenfalls die Trennung von ihrer TV-Freundin (queer.de berichtete). 2016 sollte ein schwuler Bauer auftreten, der aber am Ende aus nicht genannten Gründen herausgeschnitten wurde (queer.de berichtete). Mit Fleckviehzüchter Michael aus dem Bergischen Land gibt es in der diesjährigen Staffel erstmals einen bisexuellen Kandidaten (queer.de berichtete). (cw)