Goldene Ehrennadel für Litwinschuh-Barthel

Für sein langjähriges Engagement für LGBTI-Rechte wurde Jörg Litwinschuh-Barthel, der ehemalige Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, mit der Goldenen Ehrennadel des Völklinger Kreises (VK) ausgezeichnet.



Die Auszeichnung wurde am Samstag bei der Jahresmitgliederversammlung des VK in Frankfurt übergeben. "Von Verfolgung bis zum Tag, an dem wir uns offiziell das Ja-Wort geben können, war ein langer und dorniger Weg", sagte der stellvertretende VK-Vorsitzende Alf Spröde in seiner Laudatio. "Zehn Jahre hast du diesen Weg in Richtung Gleichheit und Gerechtigkeit begleitet und geprägt, dafür sei dir aber auch stellvertretend für ungezählte Aktivist*innen ein großes Danke gesagt!" Wie wichtig die institutionelle Begleitung für queere Menschen sei, dafür stehe die Stiftung und der Preisträger.

Litwinschuh-Barthel war 2011 von der damaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) zum ersten Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld berufen wurden (queer.de berichtete). In seiner zehnjährigen Amtszeit etablierte er sie als wichtige queere Institution. Dennoch wurde die Stelle auf Druck der früheren Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) 2021 neu ausgeschrieben (queer.de berichtete). Zum neuen Vorstand wurde im April Helmut Metzner gewählt (queer.de berichtete). Litwinschuh-Barthel arbeitet seit April beim Berliner Startup Circulum Vitae, das mit der Marke "Meine Erde" eine neuartige Form der Bestattung in Europa etablieren will (queer.de berichtete).



"Auch wenn Du Dich momentan mehr um die sogenannte letzte Ruhe kümmerst, wirst Du weiter ein streitbarer und wertvoller Teil unserer wunderbaren und bunten Gemeinschaft sein", sagte Alf Spröde in seiner Laudatio. "Auch die goldene Ehrennadel des Völklinger Kreis ist kein Ruhestandsgeschenk, sondern ein Danke für Dein bisheriges Engagement und ein Ansporn für all das, was noch kommen wird."



Zuletzt hatte 2019 die ehemalige Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Christine Lüders die Goldene Ehrennadel des Völklinger Kreises erhalten. (mize)