Ein trans Mann bei der Müllabfuhr

16. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Im siebten Teil der ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" haben Werner, Ralle und Tarik einen neuen Kollegen bekommen: Ole Eisfeld spielt den trans Mann Peter.



In der Folge "Zu gut für die Tonne", die am Freitag ausgestrahlt wurde, outet sich Peter gleich während seiner Vorstellung in der Caféteria, um Gerüchten vorzubeugen: "Ich bin ein trans Mann. Das heißt, ich wurde in den Körper einer Frau geboren. Ja, auch die Natur macht manchmal Fehler. Also, ich habe alles angleichen lassen, und jetzt ist alles gut."



Auf das Coming-out reagiert die Belegschaft mit Schweigen und Unverständnis, später fallen auch transfeindliche Sprüche und sehr verletzende Beleidigungen. Nur Ralle stellt sich klar hinter Peter und versucht seine Kollegen zu sensibilisieren. Neben dem Thema Transphobie geht es in der Folge um Lebensmittelverschwendung, eine Anzeige gegen Werner wegen Körperverletzung und Krebs.

"Ich bin kein Aktivist und habe mich bis zur Rollenvorbereitung nicht besonders mit dem Thema Transgender beschäftigt. Darf ich diese Rolle nun als Cis-Mann überhaupt spielen?", erklärte Schauspieler Ole Eisfeld in einer Stellungnahme. "Ich bin meiner Rolle Peter einfach nur dankbar. Ohne ihn hätte ich mich nie so in das Thema reingearbeitet. Die Welt, die sich aufgetan hat, bereichert mich bis heute. Ich habe versucht mit dem allergrößten Respekt ranzugehen."



Eisfeld bedankte sich bei Brix Schaumberg "für die großartigen Gespräche und die Unterstützung". Auch habe er das Buch "Ich bin Linus" von Linus Giese verschlungen.



Die Folge "Die Drei von der Müllabfuhr: Zu gut für die Tonne" ist in der ARD-Mediathek abrufbar. (cw)