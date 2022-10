Eine queere Geschichte voller Gefühle

17. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Empfohlen ab 3 Jahren: Das neue Bilderbuch "Mama und Mami und ich: Die große Vermissung" zeigt am Beispiel einer Regenbogenfamilie, wie Kinder eine Trennungsphase meistern können.



Egal ob ein Elternteil weiter entfernt lebt, die Geschwister den ganzen Tag in der Schule sind oder ein Elternteil beruflich verreisen muss: Wenn die Liebsten nicht bei ihnen sind, holt kleine Kinder oft die große Vermissung ein. Das liebevoll illustrierte Bilderbuch spendet Trost bei Abwesenheit einer Bezugsperson. Es greift das Thema Trennung altersgerecht auf und zeigt, wie Familien mit der Sehnsucht nach einem Familienmitglied umgehen können.

Nina LaCour erzählt mit "Mama und Mami und ich: Die große Vermissung" die berührende Geschichte eines Kindes, das einen Elternteil im Familienalltag vermisst. Für dieses kleine Mädchen gibt es keinen besseren Ort auf der Welt als den zwischen Mami und Mama. Doch dann muss Mami für eine ganze Woche verreisen. Der Platz am Familientisch bleibt leer und die große Vermissung beginnt. Egal, wie sehr sich Mama um Ablenkung bemüht, der Trennungsschmerz wird für das Mädchen bald so tief wie der Ozean und so hoch wie die Sterne am Himmel. Doch dann haben Mutter und Tochter eine Idee, wie sie sich voller Liebe auf das Wiedersehen vorbereiten können...



"Mama und Mami und ich: Die große Vermissung" (ISBN 9783949315237) ist Ende September im Berliner Zuckersüß Verlag erschienen und zum Preis von 24,90 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältich. Dort gibt es auch eine Leseprobe. (cw/pm)

