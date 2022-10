18. Oktober 2022, noch kein Kommentar

José López Duvont ist Mr. Gay World 2022 (Bild: Instagram / José López Duvont)

José López Duvont ist der hinreißendste schwule Mann der Welt: Der Puertoricaner konnte am Wochenende in Kapstadt die Mister-Gay-World-Krone für sein Heimatland erobern.



"López Duvont, der Puerto Rico in Südafrika repräsentiert hat, hat in einem Projekt die gesellschaftlichen Auswirkungen des Body Dysmorphic Disorder dargestellt, an der er als Kind litt", erklärte der Veranstalter. BDD ist eine relativ weit verbreitete obsessive Fixierung auf die eigene eingebildete Hässlichkeit. "Außerdem hat er gesunde Lebensweisen innerhalb der LGBTIQ-Communitys beworben." Mit dem BDD-Projekt belegte der als Model und Schauspieler arbeitende 32-Jährige den ersten Platz – ebenso wie in den Kategorien "bestes nationales Kostüm", "beste Bademode" und "Fotoshooting". Insgesamt waren acht Kandidaten aus vier Kontinenten angetreten.



Den zweiten Platz belegte der Amerikaner Tony Ardolino vor Max Appenroth, dem deutschen Kandidaten. Appenroth schrieb vergangenen Dezember Geschichte, als er in Köln als erster trans Mann die Wahl zum Mr. Gay Germany gewann (queer.de berichtete).



Appenroth zog eine positive Bilanz seiner Reise nach Südafrika: "Ich kann gar nicht beschreiben, was grad in mir vorgeht! Eine Woche voller Eindrücke, Aufregung, neuen Erfahrungen und tollen Mitstreitern geht zu Ende", schrieb er auf Instagram. "Ich habe als erster trans Kandidat queere Geschichte geschrieben. Die nächsten Abenteuer können jetzt kommen!!"



Der diesjährigen Show vorausgegangen waren einige Kontroversen. So haben die Veranstalter einen Maulkorberlass gegen den Sieger des letzten Jahres, den Südafrikaner Louw Breytenbach, verhängt, weil dieser negative Kommentare über das Event gemacht hatte. Hintergrund war, dass Breytenbach nach seinem Sieg den Vertrag mit Mr. Gay World nicht unterschreiben wollte, weil dies den Sieger verpflichtet hätte, ausschließlich die Agentur der Organisation für alle Buchungen oder Schauspielrollen zu verwenden. Breytenbach ist ein in Südafrika bekannter LGBTI-Aktivist und Fernsehmoderator. (dk)



| Direktlink | Der Mr.-Gay-World-Contest wurde live auf Youtube gestreamt