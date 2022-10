Der Maler und der schöne Soldat

19. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Kristian Zahrtmanns Gemälde "Adam i Paradis" stand Pate für den Titel eines gleichnamigen Romans, für den die dänische Autorin Rakel Haslund-Gjerrild in Skandinavien frenetisch gefeiert wird. Jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen.



"Adam im Paradies" ist eine sprachgewaltige Ode an die Schönheit, die Sehnsucht und die Kunst, aber auch ein erschütterndes Manifest gegen Unrecht und Hetze im Zeichen der Homophobie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In dem Roman lässt Rakel Haslund-Gjerrild den (heimlich) schwulen dänischen Meistermaler Kristian Zahrtmann (1843-1917) als Ich-Erzähler auftreten.

In neun Kapiteln – allesamt nach Werktiteln aus dessen Oeuvre benannt – zeichnet die Autorin ein literarisches Porträt des Künstlers und Menschen Zahrtmann und damit ein Sittenbild seiner Zeit. Es geht um rauschende Maskenbälle, konspirative Künstlertreffs und nicht zuletzt um die Entstehung des titelgebenden Gemäldes – für das Zahrtmann nicht nur sein Atelier in einen Urwald verwandelt, sondern auch einen schönen, jungen Soldaten anheuert, der ihm als Modell dient und ungestillte Sehnsüchte weckt.



Die Erzählung wird durchbrochen von historischen Dokumenten über die Sittlichkeitsprozesse von 1906/07, im Rahmen derer Dänemark Homosexuelle verfolgt und einige (darunter der berühmte Schriftsteller-Dandy Herman Bang) aus dem Land vertrieben wurden – ein ebenso subtiler wie genialer Kunstgriff, um Zahrtmanns nie eingestandene Homosexualität zu spiegeln.



"Adam im Paradies" (ISBN 978-3-86300-341-8) ist im Albino Verlag erschienen und zum Preis von 26 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link )oder im Salzgeber.Shop erhältlich. Eine ausführliche Besprechung folgt.



Anfang November stellen die Autorin und Übersetzer Andreas Donat das Buch, das aktuell für den renommierten Literaturpreis des Nordischen Rates nominiert ist, bei Lesungen in Berlin (8.11. Buchhandlung Ocelot, 13.11. Nordischer Literaturtag Fellushus), Hamburg (10.11. Buchhandlung Felix Jud) und Wien (11.11., Buchhandlung Löwenherz) vor. (cw/pm)





