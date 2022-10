Heiße Wasserschlacht bei "Bauer sucht Frau"

25. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Kaum angekommen, schon halb ausgezogen: In Folge fünf von "Bauer sucht Frau" spritzte Fleckviehzüchter Michael K. am Montag den Südafrikaner Jan-Hendrik zu Beginn der Hofwoche mit einem Gartenschlauch ab.



Der erste bisexuelle Kandidat der "Bauer sucht Frau"-Geschichte holte seinen Auserwählten zunächst mit einer Kuh vom Bahnhof ab. Das Nutzvieh mit dem exquisiten Namen "Exklusiv" streikte jedoch fast wegen der starken Hitze. Das Wetter nutzte Michael dann allerdings für eine Annäherung: Er kühlte Jan Hendrick in voller Montur mit einem Wasserschlauch ab.

Die feuchte Attacke hatte den wohl erwünschten Effekt: Schon nach kurzer Zeit zog Jan Hendrik sein T-Shirt aus. "Er ist ein attraktiver Mann mit einem wunderschönen Oberkörper", freute sich Michael. Dass der Hofherr recht schnell zum Gegenangriff überging, machte den feuchtfröhlichen Wasserspaß nur noch größer. Am Ende lagen sich die beiden Männer glücklich und pudelnass in den nackten Armen.



