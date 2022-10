Schwule Erotik wie von anno dazumal

26. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Junge Männer beim Arzt oder beim Rudern, in der Sauna und auf der Farm – für das kommende Jahr gibt es wieder einen erotischen Wandkalender mit zwölf kultigen Ölgemälden des fiktiven Malers Bruce Sargeant.



Die zeitlosen Ölgemälde junger Männer mit Sixpacks stammen von dem 1956 geborenen schwulen US-Künstler Mark Beard, der für seine homoerotischen Arbeiten das Alter Ego Bruce Sargeant mit tragischer Geschichte erfand: 1898 geboren und im Alter von nur 40 Jahren bei einem tragischen Wrestling-Unfall ums Leben gekommen. "Ihn und seine Entourage habe ich ins Leben gerufen, um in Stilen zu malen, die nicht unbedingt in die heutige Zeit passen", erklärte Beard in einem Interview. "Sie sind quasi verschiedene Anteile meiner künstlerischen Persönlichkeit."

Sargeants subtil getönte Ölbilder erinnern an klassische Figurenmalerei, wenden sich jedoch an ein Publikum, das vor schwuler Sexualität nicht zurückschreckt. Sein Werk wirkt aus heutiger Sicht wie eine Vorankündigung von Modefotografen wie Bruce Weber und Greg Gorman, und so ist es keine Überraschung, dass eine seiner größten Arbeiten, ein Wandbild halbnackter Sportler, in der Filiale von Abercrombie & Fitch in der Fifth Avenue in New York City zu sehen ist.



Der durchgehend farbige Kalender "Bruce Sargeant Paintings 2023" im Format 30x42 cm ist jetzt u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





