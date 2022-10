Regenbogenfahnen auf dem Pik Putin

27. Oktober 2022,

Aus Protest gegen das Regime von Wladimir Putin ließen schwule Bergsteiger Pride- und Ukraine-Flaggen auf einem nach dem russischen Präsidenten benannten Berg in Kirgisistan zurück.



Der 4.446 Meter hohe Pik Putin liegt im Westen des Tienschan-Gebirges und etwa 50 Kilometer südlich der Staatshauptstadt Bischkek. Bereits vor einigen Wochen hatten zwei russische Bergsteiger*innen eine ukrainische Flagge auf dem Gipfel gehisst, um gegen Putins Angriffskrieg zu protestieren. Diese wurde jedoch nach nur wenigen Tagen von Bergsteiger*innen aus Kirgisistan wieder ab- und mitgenommen. Die neuen Fahnen wurden deshalb auf einem schwerer zugänglichen Felsen angebracht.

Darüber hinaus veranstalteten die schwulen Bergsteiger zusammen mit der lokalen LGBTI-Organisation Kyrgyz Indigo einen Mini-CSD im Ort Chunkurchak in der Nähe des Pik Putin. Auf dem Programm stand auch ein Felskletterkurs.



Die Aktion fand im Rahmen der Kampagne "Pink Summits" statt. Eine Gruppe um den in Berlin lebenden Kirgisen Dastan Kasmamytov besteigt die höchsten Berge der sieben Kontinente, um dort die Regenbogenfahne zu hissen. In den letzten Jahren besuchte sie bereits der Elbrus in Russland, den Mount Kosciuszk in Australien, den Kilimanjaro in Tansania und den Mont Blanc (queer.de berichtete). Im Januar 2023 will sie den Aconcagua in Argentinien besteigen. (cw)