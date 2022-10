Unser Highlight der Kunstbiennale

31. Oktober 2022, noch kein Kommentar

Auf der diesjährigen Biennale in Venedig dürfen queere Kunstschaffende die Axt anlegen: an den Säulen der heteronormativen Gesellschaft.



Diese Botschaft vermittelt zumindest das Regenbogenbeil der Kölner Künstlerin Cosima von Bonin, das deutlich sichtbar an der Fassade des Biennale-Hauptgebäudes steckt.



Bild: Axel Krämer

In den Giardini und im Arsenale ist ungewöhnlich viel und sehr diverse queere Kunst zu besichtigen, von den 1930er Jahren bis heute, von Künstler*innen von Polynesien bis Mexiko. Sehenswert!

Die Kunstbiennale gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst. Die 59. Biennale, coronabedingt um ein Jahr verschoben, ist seit 23. April noch bis zum 27. November 2022 geöffnet. (ak)