Junge Männer, die nichts zu verbergen haben

01. November 2022, noch kein Kommentar

Nach dem großen Erfolg seines ersten Fotobuchs "Nothing to Hide" setzt Phil Dlab erneut dem maskulinen Charme junger Männer aus seiner slowakischen Heimat ein Denkmal.



Sechs Protagonisten stehen im Mittelpunkt des nagelneuen Bands "Nothing to Hide 2 – Young Men from Slovakia". Sie verkörpern Athletik, Energie und Selbstvertrauen, sind im Einklang mit sich selbst und der sie umgebenden Natur.

Ob Akte oder Porträts, ob in Farbe oder in Schwarz-Weiß, Phil Dlabs Fotografien fangen stets die Kraft der Authentizität und die Poesie des Augenblicks ein – die Freiheit schöner junger Männer, die wirklich nichts zu verbergen haben.



Der 192 Seiten starke Bildband (ISBN 978-3-95985-664-5) ist am 1. November 2022 bei Salzgeber erschienen und zum Preis von 49 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) oder im Salzgeber.Shop erhältlich. Eine Auswahl von Fotos aus Dlabs Buch zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.