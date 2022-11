Die Männer des Charles Moriarty

02. November 2022, noch kein Kommentar

Mit seinen offiziellen Porträts von Amy Winehouse machte sich der Fotograf Charles Moriarty einen Namen, für seinen jüngsten Bildband "X" konzentrierte er sich auf sexy Kerle. Eine Auswahl der Bilder ist nun online zu sehen.



Der Ire Moriarty zog im Alter von 18 Jahren von Dublin nach London, um seine künstlerische Karriere zu beginnen. Zunächst arbeitete er Fotograf in der Musikindustrie, wo er Amy Winehouse kennenlernte. Aus der Zusammenarbeit mit der 2011 gestorbenen Sängerin entstand sein erstes Buch "Back to Amy" (Amazon-Affiliate-Link ).

Sein zweites Buch "X" (Amazon-Affiliate-Link ), das er im vergangenen Jahr im Eigenverlag veröffentlichte, fängt das letzte Jahrzehnt seiner Arbeit als Fotograf von Männern ein. Es sind intime und erotische Porträts, die viel von Charles Moriarty selbst erzählten. Seine Arbeiten sind heute Teil der ständigen Sammlung der National Portrait Gallery in London.



Noch bis Jahresende sind einige Highlights aus "X" auf boysboysboys.org zu sehen – bzw. in der unten verlinkten Galerie. Die Website hat Ghislain Pascal von der Londoner Little Black Gallery initiiert, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Seine Galerie vertritt mittlerweile über 65 Fotografen aus knapp 30 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. (mize)

