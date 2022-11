"Zipfelmensch gegen Homofeindlichkeit" jetzt im Penny-Markt

03. November 2022,

Bild: Penny

Mit seiner diesjährigen Edition des "Zipfelmenschen" setzt die Supermarktkette Penny ein Zeichen gegen Homofeindlichkeit im Fußball wie im übrigen Sport.



Unter dem Motto "Komm ins Team Love" ist die Schokoladen-Hohlfigur jetzt zum Preis von 1,49 Euro in allen 2.150 Filialen erhältlich. Vom Verkaufserlös spendet Penny 20 Cent an das Projekt "Fußball für Vielfalt" der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Erhältlich sind die beiden Sorten "Weiße Schokolade Karamell" und "Alpen-Vollmilch-Nuss".

"Noch immer zieht sich beim Thema Homofeindlichkeit ein tiefer Riss durch den Fußball und die übrige Sportwelt. Diskriminierung und Ausgrenzung gehören für LGBTQ-Menschen heute leider immer noch zum Sport-Alltag, bei Profis, Amateuren und Freitzeitsportler*innen", erklärte Penny-Chief Operating Officer Stefan Görgens zur Aktion. "Wir sagen dagegen: Der Ball ist rund, die Welt ist bunt. Deswegen werben wir mit unserem Zipfelmenschen in diesem Jahr für mehr Toleranz und Weltoffenheit im Sport. Gerade jetzt, wo sich die Blicke wieder auf das sportliche Highlight richten – die Fußball-WM in Katar. Einem Land, in dem Homosexualität schlicht verboten ist."



Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld freute sich über die Unterstützung: "Diskriminierung auf dem Platz oder in der Kabine ist häufig noch immer Alltag. Und das hält viele Fußballer vom Coming-out ab", sagte der geschäftsführende Vorstand Helmut Metzner. "Insofern ist auch jedes Zeichen gegen Homofeindlichkeit im Fußball – aber auch im gesamten Sport – unverändert wichtig. Vielleicht wichtiger denn je."



Zum Jahresende 2017 hatte Penny erstmals Regenbogen-Schokoladenfiguren – damals "Zipfelmänner" – auf den Markt gebracht, um damit ein Zeichen "für Vielfalt, Toleranz und Liebe" zu setzen (queer.de berichtete). (cw)