Spätes Coming-out zur Prime Time im Ersten

04. November 2022

Am heutigen Freitag um 20.15 Uhr zeigt die ARD den Spielfilm "Meine Mutter raubt die Braut", in der Kerstin, die eigentlich ihre Silberhochzeit feiern möchte, auf ihre alte Jugendfreundin Heidi trifft.



In der Pension von Eifelwirtin Toni Janssen (Diana Amft) mietet sich der Oberstudienrat Mathias (Hannes Hellmann) mit seiner Frau Kerstin (Marion Kracht) ein, um auf ungewöhnliche Weise den 25. Hochzeitstag zu feiern. Tonis Mutter Heidi (Margarita Broich) erkennt zunächst nicht, dass die stilvolle Geschäftsfrau eine einstige Jugendfreundin ist, zu der sie damals den Kontakt abgebrochen hatte.

Während der Deutschlehrer pedantisch alles vorbereitet, um bei der Feier demonstrativ das Ehegelübde zu erneuern, scheint bei seiner Frau keine Romantik aufzukommen. Wie Heidi von ihr erfährt, gibt es jemand anderen im Leben von Kerstin. Nun möchte die Pensionswirtin ihrer Freundin nicht nur helfen, sondern auch eine Zurückweisung von damals wieder gutmachen...



Der Spielfilm "Meine Mutter raubt die Braut" (Regie: Bettina Schoeller Bouju) ist bereits in der ARD-Mediathek verfügbar. (cw/pm)